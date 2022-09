Pietro Lombardi: Blitzhochzeit! Doch über seinem Glück liegt ein dunkler Schatten

Er strahlt über das ganze Gesicht. Ach was, Pietro Lombardi (30) könnte im Moment die ganze Welt umarmen! Große Ereignisse stehen in seinem Leben an. Er und seine Freundin Laura Maria Rypa erwarten ein Baby. Und auch eine Blitzhochzeit könnte es noch vor der Geburt geben. Denn das ist der große Wunsch seiner Liebten. "Als Papa will man, dass das Kind seinen Nachnamen trägt. Sie wünscht sich das natürlich auch, aber am liebsten in der Verbindung mit heiraten", so der Musiker erst kürzlich gegenüber RTL. Aber es ist so bitter: Denn niemand gönnt ihm sein Glück.