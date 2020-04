Pietro Lombardi: Blutiger Unfall mit Sohn Alessio!

Reddit this

war in letzter Zeit durch den Coronavirus von Sohn Alessio getrennt. Weil der " "-Juror Erkältungssymptome hatte, konnte er seinen Schatz nicht persönlich besuchen. Ostern war das Dreamteam dann endlich wieder vereint. Doch bei dem gemeinsamen Ausflug kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall...

Pietro Lombardi: "Das war abnormal!"

"Wir waren heute ein bisschen Fahrrad fahren und dann haben wir Steine in den Rhein geschmissen", erzählt Pietro in seiner -Story. "Ich stand hinter Alessio. Er hat einen Stein geworfen, aber hat ihn zu spät losgelassen und sich komplett um die eigene Achse gedreht." Der Stein landete direkt an Pietros Ohr. "Ich habe geblutet. Das war abnormal! Das ist komplett runtergelaufen. Ich habe sogar einen Riss im Ohr."

So stoppte Pietro Lombardi die Blutung

Dummerweise hatte Pietro kein Taschentuch zum Abtupfen dabei. "Dann habe ich mein Oberteil ausgezogen und damit das Blut gestoppt", berichtet er weiter. Doch der Chartstürmer gibt Entwarnung. Mittlerweile kann er über den kleinen Vorfall schon wieder lachen. "Wenn du zwei Chaoten zusammen rauslässt, kann nur sowas bei rauskommen!"

