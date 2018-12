Pietro Lombardi & Clea-Lacy Juhn: "Wir lieben uns wirklich"

Seit der Trennung von 2016 wollte es bei Pietro mit den Frauen einfach nicht klappen. Offiziell ist der " "-Juror Single. Doch seit einigen Wochen häufen sich die Gerüchte, dass es zwischen ihm und "Bachelor"-Gewinnerin Clea-Lacy Juhn gefunkt hat.

Was läuft wirklich zwischen Pietro und Clea-Lacy?

Im August teilten Pietro und Clea-Lacy auf ein fast identisches Video aus Mallorca. Außerdem waren beide zu Gast bei einem Event in Soltau. Die Ex von postete sogar ein Video, auf dem Pietro den Song "Herz" performte. Auf Instagram liken so gut wie jedes Bild voneinander. Bei so vielen Hinweisen ist es kein Wunder, dass immer wieder über eine mögliche Liaison getuschelt wurde.

Pietro Lombardi: Diese Nachricht rührt seine Fans zu Tränen!

Überraschendes Statement von Pietro

Bisher dementierte der Sänger alles. Gegenüber "Promiflash" schlug er jetzt jedoch ganz andere Töne an. "Wir sind verheiratet. Das weiß nur keiner. Wir sind verheiratet. Wir lieben uns wirklich", sagte er - und konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Natürlich erlaubte sich Pietro mit diesem Liebes-Outing nur einen kleinen Scherz. "Ich bin jetzt nicht seit gestern in diesem Business. Diese Schlagzeilen sind auch vollkommen in Ordnung. Ein Paar sind wir jedoch nicht", stellte er klar.