Pietro Lombardi: Überraschende Gefühls-Beichte an Sarah!

Diese Nachricht schlägt ein wie eine Bombe. Nach der dramatischen Trennung von Pietro und Sarah Lombardi konnten ihre Fans beobachten, wie sich das Paar in den letzten Monaten wieder annäherte. Nun die nächste Überraschung: In einem rührenden Statement lässt Pietro seinen Gefühlen gegenüber Sarah freien Lauf.

Ehrliches Geständnis: Das würde Pietro Lombardi immer für Sarah tun

Pietro und Sarah Lombardi: Liebes-Comeback!

Die Trennung von Pietro und Sarah Lombardi sorgte in der Vergangenheit für jede Menge Negativ-Schlagzeilen. Immer wieder wurde von den erbitterten Streitereien des ehemaligen Traumpaares berichtet. Die letzten Monate versprachen jedoch Besserung. Die beiden schienen sich wieder anzunähern und überraschten die Fans sogar mit einem gemeinsamen TV-Aufritt. Einige gingen dabei sogar von einem Liebes-Comeback der beiden Sänger aus. Die neusten Ereignisse könnten dies bestätigen...

Piero Lombardi: Überraschende Gefühls-Beichte

In seiner "Instagram"-Story spricht Pietro nun liebevolle Worte über sein Dasein als Vater und die Rolle von Mama-Sarah. So ist er der Meinung: "Glaubt mir, es ist so schwer, Mama zu sein. Das ist kein einfacher Job, das ist der härteste Job und der schönste Job, den es geben kann!" Ebenfalls fügt er hinzu: "Und deswegen auch einen Riesendank an Alessios Mama, Sarah. Vielen Dank, dass du für den Kleinen immer da bist. Du bist eine Powermama, du kämpfst jeden Tag für den Kleinen und das werde ich immer an dir schätzen, egal was passiert ist! Du bist eine ganz, ganz tolle Mama!" Liebevolle Worte, mit denen Pietro nicht nur Sarahs Herz erobern konnte, sondern auch die Herzen seiner Fans.

Ob es zwischen den beiden im neuen Jahr doch noch zu einem wiedererwartenden Liebescomeback kommen wird? Wir können gespannt sein!