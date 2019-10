Reddit this

Jetzt wird es spannend! Wochenlang fieberte Pietro Lombardi diesem Tag entgegen. Melissa ist bei "Love Island" ausgestiegen! Und jetzt will sie ihn sogar einladen...

Darauf hat gewartet! Schon als er die „ “-Kandidatin Melissa das erste Mal sah, war es um ihn geschehen. Aus seinen Gefühlen machte der Sänger von Anfang an kein Geheimnis. Nun hat er endlich die Chance, die dunkelhaarige Schönheit zu treffen, denn sie hat die Show verlassen!

Pietro Lombardi: Überraschender "Love Island"-Kracher!

Melissa will Pietro einladen

„Endlich ist Melissa draußen“, freut sich der 27-Jährige in seiner -Story. „Vier Wochen habe ich jetzt gewartet. Jetzt wird’s doch auch langsam Zeit, dass Melissa mich zum Essen einlädt!“ Das will sich die 24-Jährige nicht entgehen lassen!

In ihrer Instagram-Story reagiert Melissa prompt auf die Nachricht von Pietro und versichert ihm: „Ich lade dich ein“! Dazu gibt es für ihn sogar ein rotes Herzchen-Emoji. Hach! Ob es zwischen den beiden wohl doch noch funkt? „Ich glaube ja immer noch, dass ich nicht ihr Typ bin, aber schauen wir mal", so Pietro. Wir dürfen also gespannt sein!

