Pietro Lombardi: Diät-Hammer! Er überrascht mit Mega-Muskeln

hat sich fest vorgenommen, seinen Körper wieder in Form zu bringen. Seit zwei Wochen trainiert er fleißig und achtet genau auf seine Ernährung. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!

Pietro überrascht mit Mega-Muskeln

Auf präsentiert Pietro seine neuen Muckis. Die Oberarme des Sängers sind plötzlich viel breiter, als sie es vor einigen Wochen noch waren. Trotzdem will der 27-Jährige sich nicht zu sehr quälen und legt deshalb einen kleinen Fress-Tag ein.

„Ich bin nervös“, gesteht er in seiner Story. „Heute ist nach zwei Wochen mein erster Cheat-Day. Ich bin aufgeregt, wirklich. Ich habe jetzt zwei Wochen richtig krass durchgezogen. Ich mache auch nur alle zwei Wochen einen Cheat-Day. Das heißt nicht, dass ich jetzt krass fressen werde, aber ich gönne mir was. So eine Gummibärchen-Packung oder irgendwas. Ich gönne mir was. Und danach geht es wieder zwei Wochen weiter. Ich bin motiviert. Ihr wisst, der -Song kommt. Das Sommer-Video kommt.“

Wir dürfen gespannt sein, wie Pietro bis dahin aussehen wird…

