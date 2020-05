Pietro Lombardi: Die ganze Wahrheit! Jetzt packt er über Sarah aus

Reddit this

Als und Sarah ihre Beziehung beendeten, war der Schmerz groß. Mittlerweile haben sie es geschafft, ein freundschaftliches Verhältnis zueinander aufzubauen und sich gemeinsam um ihren Sohn Alessio zu kümmern.

Pietro packt über Sarah aus

Bei „Lasst uns reden, Mädels“ plaudert Pietro nun offen über seine Zeit mit Sarah und die Probleme, die es damals gab. „Wir hatten nie so einen richtigen Tiefpunkt. Wir waren als Team wirklich immer sehr stark und erfolgreich. Und dann kam eben diese Trennung. Wir waren die Marke ‚Sarah und Pietro‘ und auf einmal war diese Marke getrennt und ich dachte mir okay, jetzt ist es vorbei“, erinnert er sich zurück.

„Sarah war der Kopf in der Beziehung. Sarah war die, die sich um alles gekümmert hat“, erklärt Pietro. Trotzdem war es nicht immer leicht. Kurz nach seinem -Sieg brach Pietro den Kontakt zu seinen Eltern ab, weil diese sich nicht mit seiner Liebsten verstanden. Sie warnten ihn sogar vor der dunkelhaarigen Schönheit. „Ich hatte nach DSDS fünf Jahre mit meinen Eltern keinen Kontakt gehabt. Meine Eltern und Sarah waren nicht die besten Freunde. Irgendwie hat es da nicht so gefunkt. Und am Ende war Sarah dann schwanger“, erzählt der 27-Jährige. „Und dann habe ich mich tatsächlich für Sarah entschieden und gegen die Familie.“

Mittlerweile hat Pietro sich wieder mit seiner Familie vertragen. Dazu gehört auch seine Ex. „Sarah ist auch noch meine Familie. Ich werde immer hinter Sarah stehen, weil sie die Mutter von meinem Kind ist“, stellt er klar. Mittlerweile ist die Sängerin glücklich vergeben. Und Pietro? Der wartet immer noch auf die ganz große Liebe. Einfach ist es jedoch nicht. „Ich habe mir so eine Schutzmauer aufgebaut“, gesteht er geknickt…

