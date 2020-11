Pietro Lombardi: Die Maske fällt! Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht

Pietro legt eine bittere Beichte ab

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Pietro einer Frau gegenüber schon einmal handgreiflich geworden ist. Er gesteht: "Ich hab‘ auch mal die Hand gehoben und gesagt 'Hey, pass auf Fräulein!'". Dabei sei es allerdings geblieben. "Aber um das klarzustellen - ich habe noch nie eine Frau geschlagen und werde es auch nicht tun!"

Trotzdem verrät der Sänger, dass er sich nicht immer unter Kontrolle hat. "Ich hab auch schon Sachen gesagt, die nicht in Ordnung sind, auch schlimme Beleidigungen", so Pie. "Ich glaube die Männer da draußen fühlen jetzt mit mir. Eine Frau kann einen echt in den Wahnsinn treiben."

