Pietro Lombardi: Die nächste Liebespleite

Während sich Pietro nach der Trennung von Laura Maria weitestgehend neutral verhielt, erhebt nun ihr anderer Ex-Freund und "Bachelorette"-Kandidat Jonathan Steinig schwere Vorwürfe gegen seine einstige Flamme! So ist er auch der festen Überzeugung, dass Laura Maria mit Pietro ein falsches Spiel gespielt hat! Er offenbart gegenüber "Promiflash": "Sie nutzt Pietro nur aus, um aktuell wieder im Gespräch zu sein!" Ebenfalls ergänzt er: "Ich will noch sagen, dass ich der Meinung bin, dass sie einfach skrupellos ist und mit den Gefühlen anderer Männer spielt, um aus jedem ihren Vorteil zu ziehen." Autsch! Worte, die an Pietro so sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Wie Pie wohl mit diesen Anschuldigungen umgeht? Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein!