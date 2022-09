Pietro Lombardi: Die Vergangenheit wiederholt sich! Wieso tut er sich das an?

Es war eine große Überraschung für die Fans, als Pietro Lombardi verkündete, dass er und Laura Maria nun einen eigenen Podcast haben. Darüber wollen sie mit ihren Fans die intimsten Details teilen. Wie sie sich kennengelernt haben, wieso sie sich getrennt haben und auch alles über ihre Schwangerschaft. Doch macht der Musiker damit wieder einen großen Fehler?

Nach dem Ende seiner Ehe mit Sarah Engels erklärte er noch, dass er sein Leben und seine nächste Partnerin nicht mehr so öffentlich stattfinden lassen will. Jetzt tappt er wieder in die Falle...