Pietro Lombardi: Diese Nachricht rührt seine Fans zu Tränen!

Erst vor einigen Tagen verkündete , dass er nach Thailand reisen muss, um dort für " " seinem Job als Juror nachzukommen. Vor allem der Abschied von Alessio fiel Pietro dabei besonders schwer. Dass die Distanz der Vater-Sohn Beziehung jedoch kein Abbruch setzt, zeigt der neuste Clip von Pietro...

Pietro Lombardi! Trauriger Abschied von Alessio!

Pietro veröffentlicht süßes Gespräch mit Alessio

Via " " teilt Pietro nun einen Clip mit seinen Fans, der definitiv zu Tränen rührt. Der Grund: Pietro ist dabei zu hören, wie er ein süßes Telefonat mit Alessio führt, der ihm von dem Besuch vom Nikolaus im Kindergarten berichtet. Einfach nur niedlich! Das vor allem Pietros Fans solch ein liebevolles Gespräch nicht unkommentiert lassen könne, ist kaum verwunderlich!

Pietros Fans sind gerührt

Wie unter Pietros Clip deutlich wird, hat er damit bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "So zuckersüß der Kleine" sowie "Pure Liebe". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum. Mal sehen, ob uns Pietro in der nächsten Zeit mit noch mehr Clips dieser Art versorgen wird. Wir freuen uns schon jetzt!