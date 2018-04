Pietro Lombardi: Diese Nachricht an Sarah verwirrt die Fans!

Diese Nachricht sorgt bei den Fans von Pietro und Sarah Lombardi definitiv für jede Menge Aufsehen. Nach einem erbitterten Trennungsdrama und Rosenkrieg konnten die beiden Sänger mittlerweile wieder zueinander finden. Dabei steht für sie vor allem das Wohl von Söhnchen Alessio stets an erster Stelle. Immer wieder wird bei "Social Media" deutlich, dass die drei zusammen Zeit verbringen. So auch an Ostern. Mit harmonischen Schnappschüssen konnten die Fans sehen, wie die kleine Familie zusammen die Feiertage verbringt.

Umso überraschender ist jedoch nun ein Kommentar, den Pietro unter einen "Instagram"-Post von Sarah teilt. Die Fans sind verwundert: "Will Pietro Sarah damit bleidigen?"

Pietro Lombardi: Angst um Alessio!

Sarah Lombardi: "Instagram"-Post für ihre Fans

Auf "Instagram" teilen Pietro und Sarah immer wieder Clips, in denen sie ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Dies ist auch in einem der neusten "Instagram"-Videos von Sarah zu hören, in dem sie für ihre Fans einen ihrer Lieblingssongs zum Besten gibt. Kaum verwunderlich, dass sie dafür von ihren Followers mit reichlich Komplimenten überschüttet wird. Ein Kommentar sticht dabei allerdings besonders ins Auge....

Pietro Lombardi: Dieser Kommentar verwundert die Fans

Das Sarah für ihr Gesangstalent stets eine positive Resonanz von ihren Fans erhält, ist bereits bekannt. Einer ihrer neusten "Instagram"-Clips, scheint allerdings auch bei Pietro für reichlich Aufmerksamkeit gesorgt zu haben. So kommentiert er das Video mit den Worten: "Respekt du Fischkopf! Krass gesungen!" Dass diese Wortwahl vor allem bei Sarahs Fans für reichlich Aufsehen sorgt, ist klar! Viele fragen sich: "Was will Piero damit nur sagen? Ist das ein Kompliment, oder eine Beleidigung?"

Was Pietro damit genau ausdrücken möchte, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab der Sänger dazu noch kein Statement ab. Fakt ist jedoch: Auch bei einem Kompliment wäre ein Liebes-Comeback definitiv ausgeschlossen, da die beiden immer wieder betonen nur Freunde zu sein.