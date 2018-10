Pietro Lombardi: Dieses Foto rührt seine Fans!

Reddit this

Was für ein emotionaler Schnappschuss. Erst vor einigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass Pietro Lombardi neues Mitglied der "DSDS"-Jury werden wird. Wie sehr sich Pietro auf diese Zeit schon jetzt freut, zeigt ein Foto, welches der Sänger nun mit seinen Fans teilt!

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe! Vor einigen Wochen ließen Pietro Lombardi und Dieter Bohlen die große "DSDS"-Bombe platzen! Wie beide verrieten, wird Pietro in der kommenden Staffel als neues Jurymitglied neben den anderen Juroren platz nehmen. Für Pietro ein ganz besonderer Schritt. Schließlich erlebte er durch die Talent-Show seinen großen Durchbruch. Wie viel ihm dieses Angebot jedoch wirklich bedeutet, zeigt nun ein süßer Schnappschuss des Sängers...

Pietro Lombardi & Dieter Bohlen: Rührender Schnappschuss

Via " " teilt Pietro mit seinen Fans nun ein Bild, welches ihn mit zu seinen damaligen " "-Anfängen zeigt. Dazu schreibt der Sänger: "Das erste Bild von Dieter und mir 2011 die achte Staffel und jetzt beginnt bald die 16. Staffel und ich sitze in der Jury. Es ist unbeschreiblich! Ihr Könnt euch jetzt schon auf die kommende Staffel freuen, dass sag ich euch!" Das so viel Begeisterung von seinen Followers nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar!

Pietro Lombardi & Dieter Bohlen: Seine Fans rasten aus vor Freude

Wie unter dem Post von Pietro deutlich wird, hat er mit dem Schnappschuss bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Ich Freue mich schon sehr wird bestimmt sehr lustig mit dir." sowie "Ihr seht beide gut aus und du für dein alter hast dich gut gehalten und dass meine ich ernst." Ehrliche Worte, die zeigen: Auch seine Anhänger können den Staffel-Start kaum abwarten!