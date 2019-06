Pietro Lombardi: DIESES private Video begeistert die Fans!

und Sohn Alessio sind ein Herz und eine Seele. "Wenn ich in deine Augen sehe, sehe ich einen kleinen Pietro und das ist mit Abstand das schönste Gefühl, was es auf dieser Welt gibt", schwärmte er kürzlich über seinen kleinen Schatz. Jetzt ließ er seine -Follower ein wenig an seinem Papa-Glück teilhaben.

Pietro Lombardi: Große Sorge um seine Gesundheit!

Dieses Video begeistert die Fans

In einem kurzen Video singt er für Alessio den Song "Use Somebody" von Kings of Leon, während der Kleine ihn verschmitzt anlächelt. Am Ende gibt Pietro seinem Sohn sogar einen kleinen Schmatzer auf den Mund. "Unzertrennlich", schrieb der 26-Jährige dazu.

Mit diesem zuckersüßen Video hat der " "-Juror bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen! So kommentierten sie: "Einfach einer der tollsten Papas", "Mein Herz schmilzt" und "OMG wie süß ist das denn bitte?!" Hoffentlich versüßt uns Pietro bald wieder den Tag mit einem Papa-Sohn-Clip!