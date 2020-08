Pietro Lombardi: Drama beim Zahnarzt!

"Jetzt wird der Zahn gezogen, ich habe richtig Bock drauf", kündigte Pietro ironisch in seiner Instagram-Story an. In der Praxis bekam er es dann mit der Angst zu tun. "Die wollen mich töten. Was passiert hier? Oh nein!", sagte der Sänger panisch, als er die Gerätschaften entdeckte. Doch Pietro biss die Zähne zusammen. "Ich habe geisteskrank Schiss, aber ich mache auf hart. Ich schwöre, ich sterbe."