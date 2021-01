Pietro Lombardi: Drama in der Corona-Quarantäne!

2021 hätte für Pietro Lombardi definitiv besser starten können! Vor wenigen Tagen offenbarte der Chartstürmer, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. "Bei mir ist es aktuell so, dass ich extrem schlecht Luft bekomme", klagte er kürzlich seinen Fans in seiner Instagram-Story sein Leid. Außerdem hat Pietro seinen Geschmackssinn verloren und leidet unter schlimmen Gliederschmerzen. Aktuell befindet sich der ehemalige "DSDS"-Juror in häuslicher Isolation. Eine Person vermisst er in dieser schweren Zeit ganz besonders...