Pietro Lombardi: Große Sorge um Sohn Alessio!

Statt in den Park oder ins Kino ging es für Pietro und Alessio zum Arzt. "Heute bekommt Alessio einen kleinen Eingriff am Knie", berichtete der Sänger auf Instagram. "Aber halb so schlimm. Ist ja ein großer Junge." Die Fans machten sich trotzdem große Sorgen. So große Sorgen, dass sie auch Alessios Mama Sarah Engels und seinen Stiefvater Julian mit Nachrichten bombardierten. "Es ist nur eine kleine Warze gewesen", stellte Julian daraufhin klar.