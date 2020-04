Pietro Lombardi: DSDS-Abschied! Seine Fans sind fassungslos!

Oh je! Was ist nur bei " " los? Erst kürzlich machte die Meldung die Runde, dass Oana Nechiti die Jury verlassen soll. Nun scheint auch Pietros Zukunft, bei der Casting-Show auf der Kippe zu stehen!

Pietro Lombardi nimmt Abschied

Via teilt Pietro jetzt ein Video mit seinen Fans, in dem seine schönsten DSDS-Momente zu sehen sind. Dazu kommentiert der Sänger: "(...) Mich fragen natürlich viele, ob ich wieder dabei bin in der nächsten DSDS-Staffel. DSDS ist mein zu Hause und ja, mal schauen wie es weiter geht! Aber momentan weiß ich es selber nicht." Oh je! Nutzt Pietro diesen Rückblick etwa dafür, um sich von seiner Zeit bei DSDS zu verabschieden? Das so eine Nachricht bei seinen Fans für jede Menge Kopfzerbrechen sorgt, ist kaum verwunderlich...

Die Fans von Pietro sind in Sorge

Wie unter dem Post von Pietro deutlich wird, ist es für seine Fans undenkbar, dass der Sänger kein Teil der DSDS-Familie mehr ist. So kommentieren sie: "Wenn du nicht mehr in der DSDS Jury sitzt dann ist DSDS einfach kein DSDS mehr" sowie "Pietro du bist so wertvoll für die Show. Du wertest die Show einfach übel auf. DSDS ohne Pietro ist wie ein Nutellabrot ohne Nutella." Wie es für Pietro wohl weiter geht? Wir können definitiv gespannt sein...

