Pietro Lombardi: "DSDS"-Aus? Endlich meldet er sich zu Wort!

Nachdem bekannt wurde, dass Nachrücker Florian Silbereisen nächstes Jahr nicht mehr die Kandidaten berurteilen wird, fing die Gerüchteküche gewaltig an zu brodeln. Müssen Tänzerin Oana Nechiti und Pietro etwa auch ihren Platz räumen? Bei einer Fragerunde auf seinem Instagram-Account offenbart der Ex-Mann von Sarah Lombardi jetzt, dass Sender RTL noch keine finale Entscheidung getroffen hat. "Ich denke, ich werde euch in den nächsten Tagen was dazu sagen können oder auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht", so Pietro. Die Fans müssen also weiter fleißig die Daumen drücken...

Ist Pietro nach der Scheidung von Sarah wieder frisch verliebt? Welche Frau ihn momentan so zum Strahlen bringt, erfahrt ihr im Video: