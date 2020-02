Pietro Lombardi: "DSDS"-Schock! Er muss die Jury verlassen

Am Samstag kämpften die " "-Kandidaten in Sölden, um ein Ticket für den Südafrika-Recall. In 3000 Höhenmetern mussten sie ihr Gesangstalent unter Beweis. Doch nicht die Kandidaten kamen an ihre Grenzen, sondern Juror Pietro...

Pietro Lombardi musste die Sendung abbrechen

Der Sänger hatte mit schlimmer Übelkeit zu kämpfen. "Ich kann nicht mal richtig reden", klagte er sein Leid. "Ich bin ja keine Memme, aber mir ist total schlecht." Wenig später verließ der Chartstürmer den Jurytisch mit den Worten "Die drei schaffen ja eine Runde ohne mich…" Draußen musste sich Pietro dann tatsächlich übergeben. "Ich glaube, die Höhe macht sich hier bemerkbar", stellte Kollegin fest. "Wir sind hier über 3000 Meter hoch, und es ist schon ein bisschen anstrengend, hier Luft zu holen, und der Kreislauf macht auch nicht richtig mit."

Nachdem sich Pietro erbrochen hatte, konnte er glücklicherweise zurückkehren. "Hast du gekotzt?", wollte Chefjuror wissen. "Ja! Jetzt ist es raus. Es ist auch VIEL rausgekommen", antwortete Pietro. Okaaaay, so genau wollten wir es dann doch nicht wissen...

