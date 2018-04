Pietro Lombardi: "Du bist keine starke Mama..."

Sarah Lombardi hat es getan! Die Sängerin hat Haare gelassen - und sie hat den emotionalen Moment auf Video festgehalten. "Für mich bedeutet das nicht einfach nur eine neue Frisur, für mich ist es der Anfang eines neuen Kapitels... Ich habe in der letzen Zeit so viel Kraft getankt und bin so stark wie noch nie", schreibt sie stolz dazu. Von den Fans wird sie gefeiert. Und auch ihr Ex Pietro Lombardi hat eine Meinung zu dem Posting...

Sarah Lombardi: Die Haare sind ab!

Pietro Lombardi: Er steht hinter Sarah Lombardi!

Auf seine ganz eigene Art und Weise sendet Pietro Lombardi seiner Ex Unterstützung. "Lass das neue Kapitel beginnen! Ich weiß du hast viel durch gemacht! Aber warst immer stark! Und lass dir eins gesagt sein du bist keine starke Mama, sondern eine wundervolle Mama und vergiss nie bin immer für euch zwei da!" Worte, die ans Herz gehen...

Pietro Lombardi dementiert ein Liebescomeback!

Doch wer jetzt gleich wieder an ein Liebescomeback von Sarah und Pietro Lombardi hofft, der liegt ganz falsch. "Was ich hier schreibe hat nichts mit einem möglichen liebes Comeback zu tun! und hör auf zu weinen Fischkopf....", stellt Pietro sofort klar.

Trotz der schlagzeilenträchtigen Trennung haben Sarah und Pietro Lombardi eben immer noch ein gutes Verhältnis! Das beweist der Sänger mit seinem neusten Kommentar mal wieder auf lustige Weise....