Pietro Lombardi: Ein Geschwisterchen für Alessio

Auch wenn Pietro aktuell noch als Single durchs Leben geht, hat er vor seiner Familienplanung eine ganz genaue Vorstellung: Er will unbedingt noch mehr Kinder haben. Sogar Adoption wäre für Pietro eine Option! Auf die Frage, ob er auch adoptieren würde, offenbart Pietro: "100 % ja! Man muss aber sehr viele Anforderungen erfüllen. Es ist nicht so einfach, aber ich kann es mir vorstellen." Ob Pietro uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt.