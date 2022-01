Pietro Lombardi: Einsam und ausgebrannt! Wie lange hält er das noch aus?

Wie lange macht Pietro das noch mit?

Schon im Sommer erlitt Pietro einen Zusammenbruch, sagte Auftritte ab und zog sich aus den sozialen Netzwerken zurück. Zuletzt schien die Seelenkrise zwar einigermaßen überwunden, doch nun droht die Einsamkeit den heimatlosen Samariter erneut aus der Bahn zu werfen! Aus Verzweiflung soll Pietro sogar wieder Kontakt zu seiner Ex Laura aufgenommen haben, doch die Ernüchterung folgte schnell: Wie die hübsche Blondine gerade auf Instagram andeutete, ist sie offenbar längst mit einem anderen Mann glücklich …

Und als wäre das noch nicht schlimm genug, muss Pietro jetzt auch noch einen Schicksalsschlag einstecken: Seine größte Anhängerin Sebi Beby, mit der er vor knapp zwei Jahren als Überraschung für den schwer kranken Fan im Livestream seinen Song "Phänomenal" performte, ist nun mit nur 26 Jahren gestorben. "Ich bin so traurig", bekennt Pietro fassungslos. Man sieht’s ihm an – und kann nur hoffen, dass ihn dieser letzte heftige Schlag nicht wieder in ein tiefes Loch katapultiert …

