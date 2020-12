Pietro Lombardi: Einsame Weihnachten! Traurige Neuigkeiten von dem Sänger!

Fröhliche Weihnachten? Die stehen Pietro Lombardi (28) sicherlich nicht bevor, denn es droht ein Zoff ums Kind. Natürlich würde der Sänger das Fest der Liebe am liebsten mit Söhnchen Alessio (5) verbringen – doch das will seine Ex Sarah (28) eben auch! Und da dürfte Pietro wohl den Kürzeren ziehen. Wenn er seinen Spross zum Geschenke-Showdown um sich haben will, muss er nämlich nach Sarahs Regeln spielen: "Wir wissen noch nicht genau, wie wir Weihnachten verbringen. Aber Pietro ist wie jedes Jahr eingeladen, um mit uns zu feiern", erklärte die Sängerin gerade im InTouch-Gespräch. Doch was nach einem großzügigen Angebot klingt, ist für ihren Ex wohl keine verlockende Vorstellung!