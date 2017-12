Pietro Lombardi: Emotionales Geständnis

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Für Pietro Lombardi gab es viele Höhen und Tiefen. Nun spricht er erstmals über sein Leben als Single-Papa und gibt Einblicke in die Zeit nach seiner Trennung von Sarah Lombardi.

Im Gespräch mit „Bild am Sonntag“ verrät der Sänger, wie heftig die Umstellung für ihn war. „Ich bin von heute auf morgen erwachsen geworden. Ich habe Verantwortung für ein Kind übernommen“, so Pietro. „Als ich noch mit Sarah zusammen war, war ich der Papa zum Spielen. Sie hat ihn abends gebadet, hat ihn gewickelt, gekocht und den ganzen Haushalt geschmissen. Von heute auf morgen musste ich das alles alleine machen. Ich hatte vorher noch nie etwas selber gemacht.“

Doch der 25-Jährige gab sich große Mühe, um sich selbst und seinem Sohn zu beweisen, dass er es schaffen kann. „Anfangs wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. In so einer Situation merkt man auch, dass Geld nichts wert ist. Ich war alleine, konnte keine Rechnungen schreiben, gerade mal Geld von ´ner Bank abheben. Von diesen ganzen Sachen hatte ich keine Ahnung. Das hat alles Sarah gemacht. Da dachte ich schon, dass ich verloren bin. Es hat zwei, drei Monate gedauert, bis ich mich aufraffen konnte und mein Leben wieder angepackt habe“, erinnert der einstige DSDS-Sieger sich zurück.

Inzwischen kann Pietro kochen und einigermaßen gut Wäsche waschen, auch wenn es dabei immer noch kleine Unfälle gibt. Für 2018 hat er sich fest vorgenommen, den nächsten Schritt zu wagen und wieder ein Haus zu bauen. Nach all den Rückschlägen steht er wieder mit beiden Beinen im Leben und freut sich auf seine Zukunft mit Alessio.