Pietro Lombardi: Emotionales Geständnis

Pietro Lombardi kann sein Glück noch immer nicht fassen: Der Sänger wird in der kommenden Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" in der Jury sitzen.

Der Sänger wurde selbst bei bekannt. Nun kehrt er wieder dorthin zurück, wo seine Karriere begann - in der Castingshow wird er neben , und Oana Nechiti in der Jury sitzen.

Pietro Lombardi bedankt sich bei Dieter Bohlen

Möglich gemacht hat das Dieter Bohlen, welcher sitzt bei für einsetzte. Der Sänger bedankt sich jetzt in einem Statement bei dem Poptitan: "Ein kleines aber bedeutsames Wort – danke! Du hast damals an mich geglaubt, wie kein anderer. Heute, nach acht Jahren, sitzen wir gemeinsam als Juroren in der DSDS-Jury. Ich würde sagen, wir sind ein gutes Team", schreibt Pietro Lombardi bei .

Dieter Bohlen und Pietro Lombardi sind schon seit vielen jahren befreundet. Doch auch mit den anderen beiden Jury-Kollegen scheint sich der Ex-Mann von blendend zu verstehen, wie Bilder vom ersten Arbeitstag der neuen DSDS-Jury zeigen. Die neue Staffel zeigt RTL ab Januar 2019.