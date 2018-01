Pietro Lombardi: Er spricht über seine neue Liebe

Seit gut einem Jahr ist Pietro Lombardi nun single. Seine Ehe mit Sarah Lombardi, der Mutter des gemeinsamen Sohns Alessio, hat nicht gehalten.

Jetzt ist der 25-Jährige bereit für eine neue Liebe: "Ja, ich wünsche mir eine Freundin. Bisher hat es aber noch nicht wieder geklappt. Mir ist wichtig, dass meine neue Freundin akzeptiert, dass ich ein Kind habe und dass es an erster Stelle steht", so Pietro Lombardi im Interview mit der "Bild am Sonntag".

Sarah Lombardi wird immer eine Rolle in Pietros Leben spielen

Und neben der neuen wird auch eine weitere Frau immer eine große Rolle in seinem Leben spielen: "Und auch mit der Mama werde ich immer Kontakt haben. Bei Geburtstagen sind wir zusammen, an Weihnachten sind wir zusammen. Das muss meine neue Freundin akzeptieren."

Ehrliches Geständnis: Das würde Pietro Lombardi immer für Sarah tun

Gefunden hat er die bisher aber noch nicht. Pietro ist vorsichtig, was Verabredungen mit Frauen angeht: "Ich bin bisher nicht mal mit einer Frau essen gegangen. Es fragen mich immer mal welche, ob wir nicht essen gehen wollen. Aber ich sage immer nein. Denn irgendwer macht dann ein Foto, und am nächsten Tag steht es in der Zeitung. Alle warten doch darauf, und deswegen vermeide ich es komplett. Das ist traurig, aber so ist es leider."

Pietro Lombardi: "Ich möchte auch irgendwann wieder heiraten und noch mehr Kinder bekommen"

Dennoch stellt er klar: "Wenn irgendwann mal die Richtige kommt, werde ich mich nicht verstecken."

Auch, wenn Pietro Lombardi sich eine neue Beziehung wünscht - er lässt es langsam angehen. Nur eins ist dem 25-Jährigen Papa jetzt schon klar: "Ich möchte auch irgendwann wieder heiraten und noch mehr Kinder bekommen."