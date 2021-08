Pietro Lombardi: Endlich! Darauf haben alle so lange gewartet

Wie nun bei einem Blick ins TV-Programm deutlich wird, schwingt Pietro Lombardi am kommenden Sonntag um 20:15 bei "Grill den Henssler" den Kochlöffel und feiert damit gleichzeitig sein kleines Comeback! Nicht nur für seine Fans eine wahre Sensation! Auch die Zuschauer sind jetzt schon sicherlich gespannt darauf, wie sich Pietro hinterm Herd schlägt. Neben dem Sänger werden auch Promis wie Jana Ina Zarrella, Detlef Steves und Mathias Mester gegen Steffen antreten. Wie die einzelnen Promis wohl performen werden und wer wohl gegen Steffen gewinnt? Erst in der letzten Woche feierte der Koch mit den "No Angles" und dem schönen Isländer bei Rúrik Gíslason absolute Mega-Erfolge und heizte dem Publikum ordentlich ein. Wir können also gespannt sein, ob die nächste Show genau so spannend wird...