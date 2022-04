Pietro Lombardi: Endlich hat er sein neues Glück gefunden

Besonders schlimm sei es, wenn er nach einem langen Tag in seine riesige weiße Villa nach Köln heimkommt. "Wenn ich zu Hause die Tür aufmache, bin ich alleine, ich bin einsam! Jeder denkt, der badet in Gold, aber ich bin einsam. Und da bringt dir auch kein Geld was. Und das ist traurig …"

Auch interessant