Pietro Lombardi: ENDLICH! Jetzt lässt er die Bombe platzen!

Jetzt ist raus! Momentan ist Pietro dabei zu sehen, wie er als DSDS-Jury-Mitglied mit den anderen Juroren nach dem nächsten Superstar sucht. Nun die nächste Neuigkeit...

Pietro Lombardi: Traurige Beichte über Sohn Alessio

Pietro lässt die Bombe platzen

Wie Pietro nun via " " verkündet, wird der Star 2019 sein neues Album veröffentlichen! Für seine Fans eine absolute Freuden-Botschaft. So berichtet der Sänger: "Dieses Album bedeutet mir so viel, weil ihr euch die letzten sechs Jahre immer ein Solo-Album von mir gewünscht habt." Seit 2011 hat der Star kein eigenes Album mehr veröffentlicht. Er fügt hinzu: "Ich werde mein ganzes Herz in dieses Projekt stecken." Das so eine Nachricht von seinen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Pietros Fans sind begeistert

Wie unter dem Post deutlich wird, sind Pietros Fans schon jetzt vollkommen aus dem Häuschen. So kommentieren sie: "Oh mein Gott, ich habe Gänsehaut" sowie "Ich liebe deine Stimme". Das bei so viel Fan-Liebe das Album ein voller Erfolg wird, ist wohl schon jetzt selbstredend.