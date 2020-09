Pietro Lombardi: Endlich zeigt er den Fans sein neues Tattoo!

"Ich möchte mich einmal vorstellen", steht außerdem unter dem Foto geschrieben. "Mein Name ist 'U Stink'. Ich bin der Teddy von Alessio und ich war während seiner Operationen immer an seiner Seite. Immer neben ihm am Bett und er hat das so toll gemacht. Alessio hat mir immer ganz leise zugeflüstert, sodass es keiner hören konnte: 'Natürlich möchte ich leben'. Heute sind all die schweren Tage geschafft und ich denke, Alessio und ich waren ein super Team. Papa ist stolz auf dich. Dieses Tattoo bedeutet mir so viel, denn 'U Stink', also der Teddybär, war immer an deiner Seite. Auch in Momenten, in denen wir nicht ganz nah dabei sein durften - im OP-Raum zum Beispiel. Ich liebe es so sehr und dich und 'U Stink' natürlich auch."

Wir erinnert uns: Der kleine Alessio hatte einen schwierigen Start ins Leben. Er kam mit einem Herzfehler zur Welt und musste operiert werden. Heute erinnert eine OP-Narbe an die Zeit, in der seine Eltern um ihn bangten. Zum Glück geht es dem Sohn von Sarah und Pietro Lombardi mittlerweile blendend. Und über das tolle Tattoo von Papa dürfte er sich sicherlich sehr freuen...

