Pietro Lombardi: Enthüllt! Darum klappt es nicht mit der Liebe!

Na das ist mal eine Überraschung! Erst vor einigen Tagen ließ die Musik-Bombe platzen und teilte mit seinen Fans seine neue Single! Nun die nächsten Neuigkeiten...

DSDS: Heiratsantrag vor laufender Kamera!

Pietro Lombardi ist auf der Überholspur

Momentan könnte es für Pietro Lombardi definitiv nicht besser laufen. Erst vor einigen Tagen brachte der Sänger seine neue Single auf den Markt. Und auch als -Juror feiert Pietro absolute MEGA-Erfolge. Umso trauriger somit, dass es in seinem Liebes-Leben eher weniger rosig aussieht. So erklärt Pietro gegenüber " ": "Seit meiner letzten Beziehung, die mit Sarah war, habe ich eine Schutzwand aufgebaut. Es gibt Phasen, wo ich mich alleine fühle, vielleicht bin ich auch noch gar nicht fähig für eine Beziehung. Ich sage dir, ich traue mich nicht mal, eine Frau anzusprechen. Diese 'Ey, Baby, was geht?' Ich schwöre, ich bin komplett raus." Was für traurige Worte! Pietro fügt hinzu: "Es ist halt für mich immer schwierig dann, weil ich möchte irgendwann wieder eine Freundin haben. Natürlich habe ich Frauen kennengelernt, aber immer wenn ich gedacht habe: 'Okay jetzt könnte man den Schritt wagen', also nicht zusammenkommen, sondern sich wirklich näher kennenzulernen, ist eine Schutzwand gekommen und ich dachte: 'Ne, besser nicht.'" Definitiv ehrliche Worte, die zeigen: Pietro hat große Hemmungen, sich gegenüber anderen Frauen zu öffnen. Ein Glück, dass ihm eine Frau jedoch immer noch zur Seite steht...

Pietro und Sarah sind Freunde

Obwohl Pietro und Sarah nach ihrer Trennung einige Differenzen hatten, hält Pietro nach wie vor verdammt viel von seiner Ex. So erklärt er: "Ich lebe nicht, um ein zu sein, und hier mal die, mal die, das bin ich nicht. Der Punkt ist: Ich vermisse eine Frau nicht, weil ich Sex will, sondern ich vermisse das abends zu Hause, gemeinsam, man legt sich hin, dieses Schöne einfach, das schöne Gefühl und das vermisse ich natürlich sehr." Ob uns Pietro in diesem Jahr dennoch mit einer neuen Liebe überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...