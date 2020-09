Pietro Lombardi: Er bestätigt endlich seine neue Liebe!

Via Instagram wendet sich Pietro Lombardi jetzt mit einer süßen News an seine Fans und erklärt: "'Pietro hast du eine Freundin? Ja oder Nein?' Diese Frage gab es in den letzen Wochen sehr oft. Ich werde euch nun die Frage ehrlich beantworten. Heute ist der der Tag an dem mein Herz zu euch spricht und ich weis es ist wirklich ein sehr sehr großer Schritt für mich aber es ist das richtige! Danke für alles Team Lombardi und ich hoffe das ihr sie genau so gern haben werdet wie ich!" Wow! Was für eine wundervolle Neuigkeit, die von seiner Community nicht lange unentdeckt bleibt...