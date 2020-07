Pietro Lombardi: Er kann seine Tränen nicht mehr zurückhalten!

Pietro kann sein Glück kaum fassen

In seiner Instagram-Story kann der Sänger seine Tränen kaum zurückhalten. "Ich kann nicht mehr. Ich bin gerade auf meiner Terrasse in Boxershorts. Alle Nachbarn können mich fotografieren, ist mir scheißegal", ruft Pietro glücklich in die Kamera. Der Grund für seine Freude: Sein Song hat es in die Top-5 der Spotify-Liste geschafft! "Es ist so krass, Leute. In den letzten drei Jahren war kein deutscher Pop-Künstler solo in den Top 5 bei Spotify!"

Pietro kann sein Glück kaum fassen und bedankt sich überschwänglich bei seinen Fans: "Ich bin so krass dankbar. Ich komme nicht klar. Ich hätte damit niemals gerechnet. Leute, wir haben Geschichte geschrieben." Wie schön für ihn!