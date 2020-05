Pietro Lombardi: Er lässt die Beziehungs-Bombe platzen!

Reddit this

Glück in der Karriere, Pech in der Liebe? Obwohl sich so sehr nach einer neuen Beziehung sehnt, ist er seit vier Jahren Single. Jetzt erklärt er, warum er einfach keine Partnerin findet…

Pietro Lombardi: Die ganze Wahrheit! Jetzt packt er über Sarah aus

Traurige Liebes-Beichte

Während einer Fragerunde auf wollen viele Fans wissen, ob Pietro mittlerweile eine Freundin hat. Da platzt dem Sänger der Kragen! „Warum hast du keine Freundin? Du bist hübsch. Warum hast du keine Freundin? Wie kann es sein, dass du keine Freundin hast?“, äfft er seine Follower nach.

„Es ist so“, stellt der 27-Jährige klar. „Was soll ich sagen? Es ist ein schwieriges Thema. Natürlich habe ich Frauen kennengelernt. Aber ich würde jetzt niemals eine Beziehung anfangen, wenn es nicht das Richtige ist und ich nur zwei Monate mit diesem Mädchen zusammenbleibe. Deshalb lasse ich mir da Zeit. Ich habe keine Eile. Keine Hektik. Und wenn der Moment gekommen ist, dann wird man es wahrscheinlich irgendwie mitkriegen.“

