Pietro Lombardi: Er verkündet das traurige Aus

Pietro verkündet das traurige Aus

"Ich wollte euch mitteilen, dass die Show in Leipzig leider unter den aktuellen Voraussetzungen nicht gespielt werden darf. Das haben die Behörden entschieden und das ist auch vollkommen in Ordnung so", erklärt Pietro in seiner Instagram-Story. "Wir respektieren jede Entscheidung, wir respektieren alles, was jetzt aktuell passiert. Ich bin natürlich glücklich über viele Shows, die wir spielen dürfen, natürlich mit allen Regeln, die dazugehören. An alle aus Leipzig: Wir holen es nach, es tut mir leid und ich liebe euch."

Der 29-Jährige ist sich sicher, dass auch wieder bessere Tage kommen werden. "An jeden Fan, der gerade traurig ist, weil er zu meinen Shows nicht kommen kann: Wir werden alles nachholen", verspricht er. "Corona wird auch irgendwann vorbei sein und dann werden wir alles nachholen. Besser denn je. Ich freue mich so krass auf diese Zeit!"

