Pietro Lombardi: Erschütternde Beichte! Jetzt packt er aus!

Huch, so kennen wir Pietro Lombardi ja gar nicht! In einer traurigen Beichte schüttet der Star nun sein Herz aus...

Was ist denn bei los? Obwohl der Star mit seiner Karriere auf der Überholspur ist, ist er oft sehr traurig. Der Grund: Pietro fühlt sich einsam...

Sarah Lombardi: Süße Liebes-Enthüllung um einen Fußball-Star

Pietro Lombardi gibt intime Einblicke

Eigentlich ist Pietro dafür bekannt, dass er immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Doch wie der Sänger nun berichtet, sieht es in seinem Inneren oft ganz anders aus. So erklärt er nun in der -Doku "Absolut": "Ich bin manchmal kaputt und fertig mit der Welt". Ebenfalls ergänzt er: "Es ist einfach zu viel, es ist hart. Wenn du mental und physisch nicht stark bist und deine Psyche nicht mitmacht, gehst du kaputt!" Oh je! Traurige Worte, die definitiv unter die Haut gehen. Doch damit nicht genug...

Pietro fühlt sich alleine

Seit der Trennung von geht Pietro solo durchs Leben. Obwohl er mit " "-Melissa eine heiße Dating-Phase durchlebte, hatten ihre Gefühle keine Zukunft. Ein Zustand, der Pietro oft zu schaffen machen: "Man ist erfolgreich, das ist die eine Sache. Aber am Ende des Tages, wenn ich zu Hause die Tür aufmache, dann bin ich alleine." Er fügt traurig hinzu: "Ich bin einsam, da bringt dir auch kein Geld was. Das ist traurig." Armer Pietro! Ob der Star wohl in diesem Jahr noch eine Frau fürs Leben finden wird? Wir drücken ihm dafür jedenfalls die Daumen...

Huch, so kennen wir Sarah ja gar nicht: