Pietro Lombardi: Es stimmt wirklich! Er bestätigt die Hammer-News

Reddit this

Für könnte es nicht besser laufen! Zumindest beruflich....

Pietro Lombardi: Neuer Plattenvertrag!

Erst ging der große Traum von Pietro Lombardi in Erfüllung: Er darf neben in der -Jury sitzen. Jetzt hat er auch noch einen neuen Plattenvertrag an Land gezogen.

Mit einer kurzen Unterbrechung ist er wieder zurück bei Universal Music. "Ich bin stolz, wieder bei Universal Music zu sein und bedanke mich sehr für das entgegengebrachte Vertrauen. Und ich hoffe, dass wir wieder viele gemeinsame Erfolge feiern können", jubelt er. Und schon bald gibt es was auf die Ohren. Am 15. Februar erscheint seine neue Single "Nur ein Tanz".

Pietro Lombardi: Mega-Überraschung bei DSDS

"Pietro ist ein großartiger Künstler, der in den acht Jahren nach seinem Sieg bei DSDS bewiesen hat, dass er den Mut, den Willen und das Können besitzt, um sich unter den Top- der deutschen Popmusik zu etablieren", bestätigt auch Universal-Mitarbeiter Tom Bohne.

Ist Pietro Lombardi auch wieder verliebt?

Eigentlich fehlt Pietro Lombardi da nur noch eines zum großen Glück: Eine neue Liebe! Die hat er leider noch nicht gefunden. Aber: Er hat sich ganz schön verknallt. Und zwar in eine DSDS-Kandidatin. Die Italienerin Laura hat dem Musiker gehörig den Kopf verdreht. Ob da wieder eine große Lovestory entsteht? Es wäre dem 26-Jährigen zu wünschen...