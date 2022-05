Pietro Lombardi: "Es war ein fataler Fehler"! Jetzt gibt es kein zurück...

In seiner Instagram-Story zeigte sich Pietro vor ein paar Tagen vor dem Spiegel. Dabei trug er kein Shirt und gab damit freie Sicht auf seine Problemzone, seine Körpermitte. Dazu kündigte er an, dass er nun wieder anfangen will zu trainieren, um sich in seinem Körper wieder wohl zu fühlen. Jetzt scheint er jedoch zurückrudern zu wollen. Seinen freizügigen Post bereut der Sänger heute und gesteht gegenüber RTL: "Es war ein fataler Fehler. Würde ich nicht mehr machen".

Der Grund? Sogar seine Mutter konnte den Post nicht unkommentiert lassen und meldete sich nach der Veröffentlichung bei ihrem Sohn: "Spinnst du? Schämst du dich nicht, so etwas zu machen?" Der Vater des kleinen Alessio steht ohnehin auf Social Media schon unter enormen Druck, wie er nun verriet: