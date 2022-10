Pietro Lombardi: Familien-Zoff! So kann es nicht weitergehen

Der Schmerz sitzt tief

Mittlerweile greift Stefano bei seinen Rezept-Videos auf die Unterstützung seiner Eltern und seiner Partnerin Romina zurück. Und in seinen Instagram-Storys ist zu sehen, wie er sich mittlerweile mit anderen Freunden umgibt. Vorbei sind die Zeiten, in denen er stunden- und tagelang mit Pietro abhing.

Ganz zum Leidwesen der Fans! Denn die wünschen sich so sehr, dass Pietro und Stefano sich vertragen. "Was ist los mit euch beiden? Wir vermissen euch. Vertragt euch wieder", fordert ein Fan unter dem letzten gemeinsamen Clip der einstigen Freunde. "Ihr seid Familie."

Bis heute haben die beiden nicht verraten, was genau zwischen ihnen vorgefallen ist. Zwar sollen sie das Problem mittlerweile aus der Welt geschafft haben, doch so ganz nehmen die Fans ihnen das nicht ab. Wahrscheinlich sitzt der Schmerz bei beiden einfach noch zu tief. Ob sie wohl jemals wieder so dicke Freunde werden, wie sie es noch vor wenigen Monaten waren?

