Pietro Lombardi: Fiese Klatsche gegen Sarah Lombardi!

ist frisch verliebt! Der neue Mann an ihrer Seite heißt Julian Büscher und ist Fußballer. Vor wenigen Tagen knutschten die beiden sogar in aller Öffentlichkeit bei einem seiner Spiele. Hach! Doch was hält ihr Ex eigentlich davon?

Sarah Lombardi und Julian Büscher: Jaa, zauberhafte News nach wenigen Wochen

Pietro Lombardi ist genervt

„Ist doch schön für Sarah! Ich will ihn nur erst Mal gar nicht kennenlernen“, erklärt er gegenüber „Bild“. „Sie sollen erstmal fest, fest zusammen sein, dann wird da eh kein Weg dran vorbeiführen.“ Seit ihrem Ehe-Aus ist es bereits der dritte Freund für Sarah. Erst vor wenigen Wochen ging ihre Beziehung zu ihrem letzten Freund Roberto Ostuni in die Brüche.

„Ansonsten juckt mich Sarahs Beziehung nicht“, feuert Pietro. „Ich habe mein eigenes Leben und kann mich nicht ständig um das Leben von meiner Ex kümmern.“ Autsch!

