Pietro Lombardi: Fieser Diss gegen Ex Sarah?

Sie ist wieder da! Sarah Lombardi meldet sich endlich musikalisch zurück! Mit neuem Look und ohne den Nachnamen Lombardi feiert sie ihre heute erschienene neue Single "Zurück zu mir". Erst gestern strahlte die Sängerin zum ersten Mal als neue Sarah auf dem roten Teppich. Und während die Fans ihr Idol feiern, scheint Ex Pietro Lombardi weniger begeistert zu sein...

Sarah Lombardi: Die Haare sind ab!

Pietro Lombardi: Richtet er diese Worte an Sarah?

In seiner Story schreibt Pietro Lombardi jedenfalls: "Während nicht nominierte ohne Grund beim Echo sitzen, bin ich im Studio und schreibe...." Autsch, sind die Worte etwa an seine Ex Sarah gerichtet? Die schreitete gestern tatsächlich beim Echo über den roten Teppich - eine Nominierung hatte sie aber nicht.

Pietro Lombardi: Nur ein Witz?

Ob Pietro Lombardi sich mal wieder einen seiner frechen Witze erlaubt hat oder tatsächlich die Sängerin angreift, weiß er nur selber. Doch nur einen Tag später hatte er nur gute Worte für seine Verflossene! In seiner Story teilte er ihren neuen Song und betont, wie stolz er auf Sarah ist! "Ich wünsche dir nur das Beste! Mega Song", schwärmt Pietro.