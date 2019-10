Pietro Lombardi: Flugzeug-Drama vor dem Südafrika-Recall!

Die Dreharbeiten für den "DSDS"-Recall in Südafrika sind gerade gestartet. Doch die Reise begann holprig. Nachdem Jurorin fast ihren Flug verpasst hätte, gab es auch bei und Probleme.

So turbulent war der Hinflug nach Südafrika

Der Flieger ging vor dem Abflug kaputt. "Wir kamen nicht so wirklich weg, denn ein Beladungsfahrzeug ist beim ranfahren an das Flugzeug etwas zu weit gefahren und hat das Flugzeug eingedellt", erzählt Xavier gegenüber . "Wir haben es kaum glauben können. Was für ein Fahrzeug fährt denn an das Flugzeug, dass es nicht weiterfliegen kann? Dem Piloten ist es auch noch nicht passiert."

Oana Nechiti: Haar-Hammer! Neue Frisur für den Recall

Doch damit nicht genug! Dann muss der Ersatzflieger auch noch beim Landeanflug in Südafrika wieder durchstarten. "Es war sehr, sehr turbulent", berichtet Pietro.

26 Kandidaten kämpfen um den Sieg

Glücklicherweise kamen Pietro und Xavier dann doch noch heil in Südafrika an. Seit gestern müssen die besten 26 Kandidaten ihr Können im Recall unter Beweis stellen. Bis zum 30.9. wird n der Gartenroute und in Kapstadt gedreht. Hoffentlich ist der Rückflug nicht ganz so turbulent...

