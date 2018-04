Pietro Lombardi: Foto mit Blondine aufgetaucht! Ist sie seine Neue?

Huch, haben wir da etwa alle was verpasst? Obwohl Pietro momentan mit seiner Karriere auf der absoluten Überholspur ist, scheint es für den 25-Jährigen in Sachen Liebe alles andere als rund zu laufen. Nach dem Aus mit Sarah Lombardi ist Pietro ausschließlich solo unterwegs. Umso verständlicher, dass seine Fans bei jeder Frau, die neben Pietro zu sehen ist, besonders aufmerksam hingucken. So auch jetzt! Ein aufgetauchtes Foto von Pietro mit einer Blondine sorgt nun für jede Menge Aufsehen...

Aufgestaute Aggressionen: Video von Sarah Lombardi sorgt für Verwirrung

Pietro Lombardi: Foto mit einer Blondine aufgetaucht

Obwohl Pietro ein echter Frauenschwarm ist, scheint Pietro -nach dem aus mit Sarah- noch immer nicht die Richtige gefunden zu haben. Kaum verwunderlich also, dass ein jetzt aufgetauchtes Foto, von Pietro mit einer Blondine an seiner Seite, die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln bringt. Hat Pietro seine Fans etwa eine neue Liebe vorenthalten?

Pietro Lombardi: Die Blondine ist keine Unbekannte

Wer denkt, dass die hübsche Blondine Pietros Neue sei, muss leider enttäuscht werden. Bei genauem Betrachten des Fotos wird deutlich: Bei der Blondine handelt es sich um Let's Dance Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger. Auch der Grund hinter dem Foto ist bekannt. Der Schnappschuss entstand bereits vergangen Freitag, da Kathrin Menzinger und Ex- Let's Dance-Kandidata Heiko Lochmann zu Pietros Song "Senorita" ihre Tanzeinlage zum Besten gaben. Von neuer Liebschaft also keine Spur. Pietro sollte lediglich als Glücksbringer fungieren – jedoch ohne Erfolg. Heiko und Kathrin schieden bei Let's Dance aus. So schreibt Kathrin in ihrem privaten "Instagram"-Account: Najaaaaaa - Der Song hat leider kein Glück gebracht. Trotzdem danke fürs Vorbeikommen. Es war schön dich zu sehen. Und auf “Senorita“ zu Choreografieren und Tanzen hat mega Spaß gemacht. xoxo Kathrin

Ob Pietro seine Fans dieses Jahr dennoch mit einer neuen Partnerin an seiner Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein...