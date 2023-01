Pietro Lombardi: Fremdflirt-Drama! Wieso tut Laura ihm das an?

Wie "Bild" enthüllte, ist Laura immer noch bei "Raya" – der Promi-Version von "Tinder" – zu finden, hat dort ein Profil mit lauter sexy Fotos, auf denen sie sich fremden Männern präsentiert. Jetzt stellen sich Fragen: Hat sie das Profil einfach nur vergessen? Und war sie schon immer scharf darauf, einen Promi zu daten? Und wie weit würde sie dafür gehen? Nach der dramatischen jüngeren Vergangenheit mit Pietro bekommt das Ganze zusätzlich einen bitteren Beigeschmack. Schließlich gab es auch jede Menge Affären-Gerüchte um die hübsche Influencerin. Fans vermuteten sogar, dass Pietro gar nicht der Vater ihres ungeborenen Kindes sei, sondern Lauras Ex!

Doch selbst Pietro würde seiner Zukünftigen einen Seitensprung zutrauen. In Ihrem gemeinsamen Podcast "Laura & Pietro – ON OFF" (auch der Titel lässt tief blicken) vermutete er während des Paarspiels "Wer würde eher?", dass Laura eher bereit sei zum Seitensprung. Und auch sie selbst gestand: "Wenn man sagen müsste, wer von uns beiden eher fremdgehen würde, dann würde ich sogar auf mich tippen." Krass! Doch bei dem sensiblen Thema ist Pietro ein gebranntes Kind und versteht absolut keinen Spaß, immerhin hat ihn auch seine Ex-Frau Sarah Engels 2016 eiskalt betrogen – kurz darauf folgte das Ehe-Aus, die kleine Familie um Söhnchen Alessio zerbrach! Erst kürzlich deutete der Musiker während eines Q&A nochmals an, wie verletzt er damals war und betonte, dass Fremdgehen für ihn ein brutaler Bruch ist, ein absolutes No-Go sei. Auf die Frage "Du wirst ein Jahr lang betrogen. Ihr habt gemeinsame Kinder. Würdest du verzeihen?" platzte es aus ihm heraus: "Niemals! Bevor man betrügt, sollte man sich die Frage stellen, ob es Sinn macht, für 5 bis 10 Minuten Spaß alles zu verlieren. Wenn du oder dein Partner die Option Spaß wählt, dann hat er dich niemals geliebt!" Klare Worte!