Seit anderthalb Jahren ist Pietro Lombardi bereits Single. Auch im neuen Jahr scheint Pietro noch kein neues Liebes-Glück gefunden zu haben. Seine Fans sind verunsichert: Ist Pietro überhaupt auf der Suche? Ein "Instagram"-Post verschafft nun Gewissheit! Wie es scheint, hat die Liebes-Suche für Pietro momentan keine Priorität. So verkündet er, dass er bereits "Glücklich vergeben" sei.

Pietro Lombardi: Liebes-Drama!

Pietro Lombardi auf der Überholspur

Im vergangenen Jahr konnte Pietro absolute Mega-Erfolge verzeichnen. Mit immer neuen Projekten konnte der Sänger seine Fans stets begeistern. Jedoch schien die Liebe dabei auf der Strecke zu bleiben. Obwohl immer wieder über eine neue Partnerschaft des Sängers spekuliert wird, ist Pietro nach wie vor Single. Grund genug für viele Fans, sich zu fragen, ob Pietro überhaupt bereit für eine neue Liebe wäre? In einem "Instagram"-Post verschafft Pietro nun Klarheit.

Pietro Lombardi: "Glücklich vergeben"

Wie Pietro seinen Followers bei "Instagram" mitteilt, sei er bereits "Glücklich vergeben". Damit bestätigt er allerdings kein neues Liebe-Glück, sondern zeigt in einem süßen Clip, in seiner "Instagram"-Story, wie er mit Söhnchen Alessio kuschelt. Die Liebes-Suche scheint für Pietro somit, keine Priorität zu haben. Vielmehr genießt er die gemeinsame Vater-Sohn Zeit. Ob Pietro 2018 trotzdem eine neue Liebe finden wird, ist abzuwarten. Wir können also gespannt sein!