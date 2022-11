Pietro Lombardi: "Gnadenlos ausgenutzt!" Heftige Vorwürfe vor der Geburt

"Traurig ist, dass die Menschen, die nett sind und viel für andere tun, auch die sind, die gnadenlos ausgenutzt werden", schreibt der Sänger jetzt in seiner Instagram-Story. An wen diese Zeilen wohl gerichtet sind? Etwa Laura Maria? Böse Zungen behaupten, dass die Influencerin nur wegen des Fames mit ihm zusammen ist. Oder spielt Pietro auf seinen Kumpel Stefano Zarrella an? Die beiden sollen sich böse in die Haare bekommen haben. Wer Pietro tatsächlich "gnadenlos ausgenutzt" hat, weiß er wohl nur selbst...

Herber Schlag gegen Kollege Florian Silbereisen! Welche Aussage von Pietro kürzlich für Wirbel sorgte, erfahrt ihr im Video: