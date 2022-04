Pietro Lombardi: Große "Let's Dance"-Überraschung

Tanzt Pietro bald vor der Kamera?

In der Vergangenheit hat der Ex-"DSDS-"Star schon klargestellt, dass er eigentlich ungern dabei sein will. Nun scheint er seine Meinung jedoch geändert zu haben. Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Pietro nicht vielleicht doch bei "Let's Dance" mitmachen würde. Der Sänger gesteht, dass er alle Anfragen in den letzten fünf Jahren immer abgelehnt hat. "Ich sehe mich nicht bei 'Let's Dance' aktuell, obwohl ich das Format liebe." Trotzdem scheint er sich langsam an den Gedanken zu gewöhnen. "Mit 33 vielleicht", fügt er lachend hinzu. Es besteht also doch noch Hoffnung!

Eine Sache ist jedoch klar: Sollte Pietro wirklich bei "Let's Dance" mitmachen, müsste er sein geliebtes Cappy ablegen. Das dürfte ihm allerdings ziemlich unangenehm sein, denn schon seit Jahren traut er sich nicht, den Fans seinen Kopf zu zeigen. Eigentlich ganz schön schade...

Viele Traumpaare haben bei "Let's Dance" zueinander gefunden. Könnte auch für Pietro die richtige Frau dabei sein?