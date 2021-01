Pietro Lombardi: Große Sorge! Bitteres Update nach der Corona-Diagnose

Schock für Pietro Lombardi! Vor wenigen Tagen wurde er positiv auf Corona getestet. "Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe so ein unwohles Körpergefühl gespürt, was ich vorher so noch nie gespürt habe. Mein Bauch hat mir gesagt 'Komm, mach mal einen Coronatest'", berichtete er in seiner Instagram-Story. "Ich wurde leider auch positiv getestet. Auf jeden Fall heißt das für mich jetzt, dass ich Corona habe und zu Hause bleiben muss." Doch jetzt kommt es noch schlimmer...