Pietro Lombardi: Große Sorge um seine Gesundheit!

Ohje, das sind definitiv keine guten Nachrichten von Pietro Lombardi. Wie der Star jetzt verkündet, würde es ihm momentan überhaupt nicht gut gehen. Kein Wunder, dass seine Fans bei solch einer Nachricht in großer Sorge um ihr Idol sind. Viele fragen sich: "Wie geht es Pietro wirklich?"

Pietro Lombardi: "Tinder"-Beichte!

Pietro Lombardi: Was fehlt dem Star?

Die Grippewelle scheint auch vor Pietro keinen Halt gemacht zu haben. So verkündet der Star bei "Instagram", dass es er sich angeschlagen fühlen würde. Er berichtet: "So Leute, ich esse jetzt erstmal eine Suppe. Bin wieder ein bisschen erkältet. Keine Ahnung was ich falsch mache." Armer Pietro! Wie er allerdings ebenfalls berichtet, muss er sich nicht alleine auskurieren.

Pietro Lombardi: Er ist nicht alleine!

Ein Glück, dass Pietro nicht alleine das Sofa hütet muss. Söhnchen Alessio leistet ihm dabei Gesellschaft. So verrät Pietro: " (...) danach gehe ich einkaufen und danach kommt mein wunderhübscher Sohn, so hübsch wie der Papa" Das Pietro trotz seiner Erkältung, zum Spaßen aufgelegt ist zeigt: Der Star ist scheinbar auf dem Weg der Besserung. Wir drücken ihm jedenfalls die Daumen, dass er schnell wieder fit ist!